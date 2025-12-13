Veneto Zaia | Stefani guida una squadra importante Buon lavoro al nuovo presidente e alla sua giunta

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha espresso il suo supporto al nuovo presidente Alberto Stefani e alla sua squadra di giunta, augurando loro buon lavoro. Un messaggio di incoraggiamento che sottolinea l'importanza del ruolo di Stefani e della sua squadra nella guida della regione.

“Desidero rivolgere al Presidente Alberto Stefani e alla sua squadra di Giunta un sincero augurio di buon lavoro. Con loro inizia una nuova stagione per il Veneto, una Regione che chiede molto a chi la guida, ma che allo stesso tempo consente di esprimere competenze elevate e visione di governo. Lo dico con la consapevolezza di chi ha vissuto questa esperienza per molti anni: governare il Veneto è una sfida che premia il merito e l'impegno”. Con queste parole, Luca Zaia, Presidente uscente della Regione del Veneto e oggi Consigliere regionale, commenta la presentazione della nuova Giunta veneta. Iltempo.it Veneto, Zaia: "Stefani guida una squadra importante. Buon lavoro al nuovo presidente e alla sua giunta" - “Desidero rivolgere al Presidente Alberto Stefani e alla sua squadra di Giunta un sincero augurio di buon lavoro. iltempo.it

Chi è Alberto Stefani, nuovo Presidente del Veneto: un giovane dal volontariato alla Regione

