Veneto Stefani presenta la nuova giunta tra eccellenze e continuità | ecco la squadra vincente

Alberto Stefani ha ufficialmente presentato la nuova giunta regionale del Veneto, composta da dieci assessori e due consiglieri delegati. L’evento si è svolto a Palazzo Grandi Stazioni, a Venezia, segnando un momento di continuità e innovazione per il governo regionale. La squadra, frutto di un equilibrio tra competenze ed esperienze, si prepara a guidare la regione nei prossimi anni.

Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha presentato oggi a Palazzo Grandi Stazioni a Venezia la composizione della nuova giunta regionale, con dieci assessori e due consiglieri delegati. Nomi di primo piano nella squadra del presidente eletto il 23 e 24 novembre scorsi. I nomi, anche un cardiochirurgo nell’esecutivo. Con delega alla Sanità e alla programmazione socio-sanitaria, c’è il cardiochirurgo Gino Gerosa, 68 anni. Professore ordinario di chirurgia cardiaca dell’Università di Padova, conta oltre 450 pubblicazioni scientifiche e numerosi capitoli in opere specialistiche.. Vicepresidente, con deleghe a Turismo e Lavoro, è stato nominato Lucas Pavanetto (FdI), geometra e impiegato tecnico in un’azienda del settore edile. Secoloditalia.it Veneto, il presidente Stefani presenta la sua giunta: ci sono due veronesi - Il neo presidente Alberto Stefani ha presentato la giunta del Veneto: Ruzza ai Trasporti, Elisa De Berti consigliera delegata. veronaoggi.it

Alberto Stefani, svelata la nuova giunta del Veneto: 3 donne e 7 uomini/ 5 posti a FdI, 3 alla Lega - E' stata ufficialmente presentata la nuova giunta di Alberto Stefani, il governatore del Veneto: scopriamo tutti i nomi che la compongono ... ilsussidiario.net

L'Arena. . Regione Veneto, ecco la giunta del presidente Stefani: Ruzza ai Trasporti, alla Sanità Gerosa. De Berti consigliere delegato alle Infrastrutture. - facebook.com facebook

Il neo governatore del Veneto Stefani lascia la Camera: le suppletive potrebbero unirsi alla comunali di Venezia. E Zaia ora deve scegliere x.com

© Secoloditalia.it - Veneto, Stefani presenta la nuova giunta tra eccellenze e continuità: ecco la squadra vincente

STEFANI VARA LA GIUNTA, DOMANI LA PRESENTA | 12/12/2025

Video STEFANI VARA LA GIUNTA, DOMANI LA PRESENTA | 12/12/2025 Video STEFANI VARA LA GIUNTA, DOMANI LA PRESENTA | 12/12/2025