Veneto Stefani presenta la giunta regionale
Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha annunciato ufficialmente la composizione della nuova Giunta regionale durante un evento a Venezia. L'incontro si è svolto presso Palazzo Grandi Stazioni, segnando un importante momento di rinnovo amministrativo e di definizione delle strategie politiche per il territorio.
Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha presentato oggi a Palazzo Grandi Stazioni a Venezia la composizione della nuova Giunta regionale del Veneto. La Giunta sarà composta da: Gino Gerosa, 68 anni, che assume la delega alla Sanità e alla programmazione Socio-sanitaria; Elisa De Berti, 51 anni, consigliere delegato a infrastrutture e attuazione del programma; Lucas Pavanetto 43 anni che è vicepresidente e assume le deleghe a Turismo, Lavoro; Massimo Bitonci, 60 anni, che assume le deleghe alle Imprese, Commercio, Fesr, Fiere e Innovazione, Sburocratizzazione; Dario Bond, 64 anni, che assume le deleghe all’Agricoltura, politiche venatorie, aree alte; Filippo Giacinti, 51 anni, che assume le deleghe al Bilancio, Personale e Patrimonio, Affari Legali; Valeria Mantovan, 35 anni, che assume le deleghe alla Formazione e cultura; Paola Roma, 43 anni, che assume le deleghe al Sociale, Abitare, Sport; Diego Ruzza, 52 anni, che assume le deleghe ai Trasporti e Mobilità; Elisa Venturini, 46 anni, che assume le deleghe all’ Ambiente e Protezione Civile; Marco Zecchinato, 49 anni, che assume le deleghe all’internazionalizzazione, Ue, Attrattività, Urbanistica, Identità veneta, Enti Locali e Morena Martini, 62 anni, Consigliere delegato alla Partecipazione Giovanile e rapporti con il Consiglio. Lapresse.it
Alberto #STEFANI si dimette da deputato, "evviva il #Veneto" Il discorso nell'Aula della Camera, "sono emozionato, confronto leale è un valore" (ANSA) - ROMA, 09 DIC - "E' l'ultima volta che pronuncio questa formula in questa Aula e non nascondo l'emozione x.com
