Venditori abusivi in via Indipedenza | sequestrati borse cappellini e cappotti

In vista delle festività natalizie, i controlli della polizia locale si sono intensificati su via Indipendenza, dove sono stati sequestrati borse, cappellini e cappotti venduti da venditori abusivi. L'azione mira a contrastare il commercio illegale e la contraffazione, garantendo maggiore sicurezza e tutela dei consumatori durante il periodo di maggior afflusso.

Via Indipendenza è tornata nel mirino dei controlli della polizia locale contro il commercio abusivo e la contraffazione, intensificati in vista delle festività natalizie. Nel corso dello scorso fine settimana gli agenti hanno sequestrato complessivamente 178 articoli con marchi falsi, tra borse. Saranno donati alla Caritas dalla Polizia locale dopo cinque verbali ai venditori abusivi

