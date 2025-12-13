Vendita Juventus interviene anche Abodi dopo il caos Tether Exor | Non sono preoccupato vi svelo il motivo

Il caos legato alla vendita della Juventus e le recenti tensioni tra Exor e Tether hanno attirato l'attenzione. Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha commentato la situazione, offrendo la sua prospettiva e rassicurazioni sul futuro della trattativa. Ecco le sue parole e il contesto di questa complessa vicenda.

Vendita Juventus, il Ministro dello Sport Andrea Abodi si è espresso così a proposito di quanto successo tra Exor e Tether. Le voci sul futuro societario della Juventus tornano prepotentemente alla ribalta, scuotendo l’ambiente finanziario e sportivo. Nelle ultime ore, è emerso un retroscena clamoroso riguardante un tentativo concreto di acquisizione del club bianconero da parte di Tether, colosso mondiale nel settore delle criptovalute e delle stablecoin. Un assalto, però, che ha trovato le porte sbarrate dalla proprietà storica. A fare chiarezza sulla situazione e a rassicurare l’ambiente è intervenuto direttamente Andrea Abodi. Juventusnews24.com Cessione Juve, l’annuncio di Abodi e Buffon. Poi tuonano entrambi sul caso Folorunsho - Abodi ad Atreju 2025 insieme a Gigi Buffon sul caso Folorunsho e sull'ipotesi Juve a Tether per la cessione del club ... calciomercato.it

Abodi: "Chi è e cosa fa il commissario per gli stadi. Vi dico quali ci sono per Euro 2032" - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ospita una lunga intervista ad Andrea Abodi, Ministro dello Sport e per i Giovani, sul tema degli stadi in Italia in vista degli Europei del 2032. tuttomercatoweb.com

Il videomessaggio di John Elkann diffuso sui canali social della Juventus dopo il rifiuto dell'offerta di Tether "La Juventus, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita" - facebook.com facebook

"La Juventus, la nostra storia i nostri valori non sono in vendita": lo afferma il presidente di Exor, John Elkann in un video pubblicato sul sito del club bianconero. #ANSA x.com

