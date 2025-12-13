Vendita Juventus interviene anche Abodi dopo il caos Tether Exor | Non sono preoccupato vi svelo il motivo

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caos legato alla vendita della Juventus e le recenti tensioni tra Exor e Tether hanno attirato l'attenzione. Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha commentato la situazione, offrendo la sua prospettiva e rassicurazioni sul futuro della trattativa. Ecco le sue parole e il contesto di questa complessa vicenda.

Vendita Juventus, il Ministro dello Sport Andrea Abodi si è espresso così a proposito di quanto successo tra Exor e Tether. Le voci sul futuro societario della Juventus tornano prepotentemente alla ribalta, scuotendo l’ambiente finanziario e sportivo. Nelle ultime ore, è emerso un retroscena clamoroso riguardante un tentativo concreto di acquisizione del club bianconero da parte di Tether, colosso mondiale nel settore delle criptovalute e delle stablecoin. Un assalto, però, che ha trovato le porte sbarrate dalla proprietà storica. A fare chiarezza sulla situazione e a rassicurare l’ambiente è intervenuto direttamente Andrea Abodi. Juventusnews24.com

vendita juventus interviene abodiCessione Juve, l’annuncio di Abodi e Buffon. Poi tuonano entrambi sul caso Folorunsho - Abodi ad Atreju 2025 insieme a Gigi Buffon sul caso Folorunsho e sull'ipotesi Juve a Tether per la cessione del club ... calciomercato.it

Abodi: "Chi è e cosa fa il commissario per gli stadi. Vi dico quali ci sono per Euro 2032" - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ospita una lunga intervista ad Andrea Abodi, Ministro dello Sport e per i Giovani, sul tema degli stadi in Italia in vista degli Europei del 2032. tuttomercatoweb.com

vendita juventus interviene anche abodi dopo il caos tether exor non sono preoccupato vi svelo il motivo

© Juventusnews24.com - Vendita Juventus, interviene anche Abodi dopo il caos Tether Exor: «Non sono preoccupato, vi svelo il motivo»

Juve, diritto a un processo equo e obiettivo///NOTIZIE DA JUVENTUS///

Video Juve, diritto a un processo equo e obiettivo///NOTIZIE DA JUVENTUS///