Vanno bene i fanghi Ma l’Inter

L'articolo esplora le opinioni sull'uso dei fanghi e le ultime notizie riguardanti l'Inter, con un tocco di humor e nostalgia. Attraverso le parole di Angelo, medico di base e ex-alunno, si riflette sulle sfide e le sorprese di un mondo in continuo cambiamento, tra tradizione e innovazione.

Maietti Doloretti alle giunture? Te se vegg, caro zio Athos. Me lo fa capire affettuosamente l'ex-alunno Angelo, medico di base appena pensionato. Aggiunge che potrebbero giovarmi i cosiddetti " fanghi " di Montegrotto Terme. Ubbidisco. Montegrotto è a un tiro di schioppo da Padova, dove oltre al Giotto degli Scrovegni potrò godermi la mostra di Modigliani: chissà non ci sia anche il quadro scelto per la copertina dell mio racconto di maggior presa? ("Vi conterò di Mariellina", Limina 1997). Sentirò parlare dialetto, come i veneti usano ancora, a triste differenza di noi bassaioli di Lombardia.