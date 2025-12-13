Valorizzazione del territorio riconoscimento nazionale per una città aretina

Cortona, città aretina, ha ricevuto il prestigioso premio “100 Ambasciatori nazionali 2025”. Il riconoscimento, assegnato per la valorizzazione del territorio, è stato consegnato al sindaco Luciano Meoni durante una cerimonia presso Palazzo Madama a Roma, venerdì 12 dicembre. Un importante attestato di riconoscimento a livello nazionale per il patrimonio e le eccellenze della città.

Alla città di Cortona è andato il premio "100 Ambasciatori nazionali 2025". Il sindaco Luciano Meoni ha ritirato il riconoscimento durante la cerimonia che si è tenuta venerdì 12 dicembre a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, a Roma."100 Ambasciatori Nazionali" è un premio che.

