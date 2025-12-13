Valore Juventus | ma qual è il prezzo reale del club bianconero? Analisi finanziaria con tutte le cifre e la valutazione completa

L'articolo presenta un'analisi approfondita del valore del club Juventus, esplorando il prezzo reale e le componenti finanziarie che ne determinano il valore. Attraverso dati e valutazioni dettagliate, viene offerto uno sguardo completo sulla situazione economica della squadra, fornendo un quadro chiaro e aggiornato sulle sue dinamiche finanziarie.

Valore Juventus: ecco il prezzo reale del club bianconero. L’analisi con tutte le cifre e la valutazione completa. Qual è il prezzo giusto per la Juventus? È la domanda che agita analisti e tifosi, in un momento storico in cui la finanza e il calcio sono sempre più intrecciati. Se si guarda al listino di Piazza Affari, la risposta sembra semplice ma parziale: la capitalizzazione attuale si aggira intorno ai 915 milioni di euro. Un dato ben lontano dai fasti del 2019, quando sotto la presidenza di Andrea Agnelli (il numero uno del club dal 2010 al 2023) e spinti dall’effetto Cristiano Ronaldo, il valore toccò il picco di 1,5 miliardi. Juventusnews24.com

