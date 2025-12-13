Valentina Barbieri rompe il silenzio dopo il ricovero | cosa le è successo davvero

Valentina Barbieri, nota per le sue imitazioni a Gialappa Show, ha deciso di condividere pubblicamente le sue condizioni di salute dopo il ricovero a Pescara avvenuto 13 giorni fa. L'artista ha rotto il silenzio, fornendo dettagli sulla situazione che l’ha colpita, offrendo così un aggiornamento ai suoi fan e ai media.

La comica Valentina Barbieri, celebre per le sue imitazioni a Gialappa Show, ha rotto il silenzio sulle sue condizioni di salute che l’hanno portata ad essere ricoverata a Pescara, 13 giorni fa. Valentina è tuttora in ospedale a causa di una forma di anemia per la quale sta facendo ulteriori accertamenti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA BARBIERI (@valentinabarbieri) Barbieri ha condiviso una serie di foto dall’ospedale e un lungo post nel quale ha raccontato, “con le lacrime agli occhi”, cosa le è capitato. Del giorno in cui è stata ricoverata d’urgenza al pronto soccorso ha pochi ricordi offuscati: “ Tachicardia, respiro corto, mal di testa, sangue, febbre, pianti, panico “. Cinemaserietv.it

