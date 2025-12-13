Valentina Barbieri ricoverata per anemia | Tachicardia respiro corto mal di testa sangue febbre terrore

Valentina Barbieri, nota influencer e comica, è stata ricoverata in ospedale a causa di un grave episodio di anemia. Attraverso un suo racconto, ha condiviso le difficoltà affrontate, tra tachicardia, respiro corto e febbre, rivelando il terrore vissuto in questi giorni. La sua testimonianza mette in luce l'importanza di prestare attenzione ai segnali del corpo e di prendersi cura della salute.

Valentina Barbieri ha rotto il silenzio dopo il ricovero in ospedale. L'influencer e comica ha raccontato il terrore vissuto in questi giorni. Oggi sta meglio, ma ha bisogno di tanto riposo. Fanpage.it Valentina Barbieri ricoverata per anemia: “Tachicardia, respiro corto, mal di testa, sangue, febbre, pianti, panico” - L’influencer e comica ha raccontato il terrore vissuto in questi giorni. fanpage.it

Come sta Valentina Barbieri del Gialappa Show, il fidanzato: “Ancora ricoverata, serve un piccolo sforzo” - Valentina Barbieri è ancora ricoverata a Pescara, ha dichiarato il fidanzato Thomas Basilio in una storia su Instagram ... fanpage.it

