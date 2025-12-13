Valentina Barbieri il ricovero in ospedale | Tachicardia e respiro corto Ho ancora paura

Valentina Barbieri condivide la sua esperienza di ricovero ospedaliero, descrivendo i sintomi come tachicardia, respiro corto e altri malesseri. Dopo un periodo difficile, torna sui social per raccontare il suo stato di salute e le emozioni legate a questa fase, esprimendo ancora paura e preoccupazione.

(Adnkronos) – "Tachicardia, respiro corto, mal di testa, sangue, febbre, pianti, panico". Comincia così il racconto di Valentina Barbieri che è tornata sui social dopo il ricovero in ospedale. La comica e volto noto del GialappaShow era stata trasportata al pronto soccorso d'urgenza dopo aver accusato un malore, per poi scoprire che si trattava di . Periodicodaily.com Valentina Barbieri, il ricovero in ospedale: "Tachicardia e respiro corto. Ho ancora paura" - Comincia così il racconto di Valentina Barbieri che è tornata sui social dopo il ricovero in ospedale. adnkronos.com

Valentina Barbieri dimessa dall'ospedale dopo 13 giorni: «Tachicardia, respiro corto, mal di testa, sangue e febbre» - Dopo 13 giorni di ricovero per anemia, Valentina Barbieri è stata dimessa dall'ospedale. msn.com

Valentina Barbieri ha rotto il silenzio dopo il ricovero in ospedale

