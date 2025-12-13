Valditara | identità non è più parolaccia

Il ministro Valditara sottolinea come le nuove indicazioni nazionali sui programmi scolastici rappresentino una rivoluzione culturale, affermando che il concetto di identità non è più una parolaccia. Le recenti direttive puntano a valorizzare il patrimonio culturale e identitario degli studenti, segnando un cambiamento significativo nel panorama educativo italiano.

10.42 Le Nuove indicazioni nazionali sui programmi scolastici,firmate nei giorni scorsi, "sono una vera rivoluzione culturale". Lo ha detto il ministro all'Istruzione e al Merito, Valditara, intervenuto ad Atreju. "Vogliamo girare pagina", ha detto, dopo "50 anni in cui l'identità è stata considerata una parolaccia". "Non dobbiamo vergognarci della nostra storia, della nostra civiltà, dei grandi valori che l'Occidente ha dato al mondo, di Atene, di Roma, di Gerusalemme, dell'Umanesimo". Servizitelevideo.rai.it