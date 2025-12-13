Valditara sul caso Albanese | Nella scuola non si fa propaganda decideranno gli ispettori

Il ministro Valditara ha commentato il caso Albanese, sottolineando che nella scuola non si tollera propaganda e che spetterà agli ispettori verificare eventuali violazioni e responsabilità degli organi scolastici. Ha inoltre assicurato che le ispezioni saranno completate per chiarire la situazione e garantire il rispetto delle regole.

"Sarà accertato se eventualmente si sono violate alcune regole e se c'è una responsabilità degli organi scolastici", ha spiegato il ministro, chiarendo che le ispezioni saranno portate a termine. Ildifforme.it

