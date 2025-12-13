Valditara sul caso Albanese | Nella scuola non si fa propaganda decideranno gli ispettori

Il ministro Valditara ha commentato il caso Albanese, sottolineando che nella scuola non si tollera propaganda e che spetterà agli ispettori verificare eventuali violazioni e responsabilità degli organi scolastici. Ha inoltre assicurato che le ispezioni saranno completate per chiarire la situazione e garantire il rispetto delle regole.

"Sarà accertato se eventualmente si sono violate alcune regole e se c'è una responsabilità degli organi scolastici", ha spiegato il ministro, chiarendo che le ispezioni saranno portate a termine. Ildifforme.it Valditara attacca dopo le critiche sul caso Albanese: “Mentalità totalitaria nell’opposizione” - "A leggere alcune reazioni di ieri, temo ci sia ancora una mentalità totalitaria in alcuni esponenti dell’opposizione" ... fanpage.it

Un caso le “lezioni” di Albanese in classe. Valditara: «Manderemo gli ispettori» - Il webinar a scuola finisce nella bufera: in due istituti della Toscana, infatti, arrivano gli ispettori ministeriali. ilmattino.it

Francesca Albanese, il webinar nelle scuole toscane è un caso: Valditara avvia ispezione x.com

Quello che sta accadendo è gravissimo. Il ministro Valditara ha chiesto ispezioni ministeriali in due scuole solo perché hanno ospitato un incontro con Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU. Una scena che sembra uscita da un romanzo distopico e i - facebook.com facebook

