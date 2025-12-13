Valditara sul caso Albanese | Giusto inviare ispettori la scuola non è un palco ideologico

Durante un evento a Milano, Giuseppe Valditara ha commentato l'episodio che ha coinvolto Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite. Il ministro ha sottolineato l'importanza di inviare ispettori nelle scuole e ha evidenziato come l'istituzione scolastica non debba essere utilizzata come palco ideologico.

Durante un incontro pubblico tenuto a Milano, Giuseppe Valditara è tornato a parlare dell’episodio che ha visto protagonista Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite. Secondo alcune segnalazioni, Albanese avrebbe tenuto interventi in alcune scuole italiane esprimendo giudizi pesanti sull’attuale governo. L'articolo . Orizzontescuola.it Caso Albanese, Valditara: no indottrinamento nelle scuole, non mi lascio intimidire - (askanews) – “Se siamo veri democratici, se amiamo veramente la Costituzione, non possiamo dividerci: le scuole non sono e non dovranno mai essere luoghi di indottrinamento, di propagand ... askanews.it Webinar di Francesca Albanese nelle scuole: Valditara ordina ispezioni, esplode il caso politico - Webinar di Francesca Albanese nelle scuole: Valditara ordina ispezioni e scoppia una nuova bufera politica che divide il Paese. tag24.it

