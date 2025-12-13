Valditara | No a bambini di 8 anni subissati di teorie gender

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha espresso ferme critiche riguardo all’introduzione di teorie gender nelle scuole, sottolineando l’importanza di un’educazione basata su rispetto, empatia e relazioni sane. Durante un intervento ad Atreju, ha evidenziato come questi valori siano fondamentali per prevenire la violenza di genere e contrastare la cultura maschilista ancora diffusa.

Intervenendo ad Atreju, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha ribadito l’importanza di un’educazione fondata sul rispetto reciproco, sull’empatia e sulle relazioni sane, come strumenti fondamentali per prevenire la violenza di genere, i femminicidi e, più in generale, una cultura maschilista ancora diffusa. L'articolo . Orizzontescuola.it Atreju, Valditara: «Non vogliamo che un bambino di 8 anni venga subissato di teorie gender» - 00 Fdi, Atreju, con il ministro dell'Istruzione Valditara alle 11 i ... ilmattino.it

Il ministro Valditara: «Educazione sessuale a scuola? Non vogliamo bambini di 8 anni subissati dalla teoria gender» - Tra gli ospiti di Atreju di questo weekend c'è anche il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che ha parlato del tema dell'educazione affettiva - leggo.it

FIRMALA ANCHE TE Caro Ministro Valditara, questa volta non Le scriviamo una ingenua letterina da bambini sognatori. Le scriviamo una lettera amara, travestita da richiesta di Natale. Perché mentre il Paese parla di scuola, noi la scuola la reggiamo ogn - facebook.com facebook

Reddito di cittadinanza, il ministro #Valditara: “Stop per chi non finisce la scuola dell’obbligo”.

Video Reddito di cittadinanza, il ministro #Valditara: “Stop per chi non finisce la scuola dell’obbligo”. Video Reddito di cittadinanza, il ministro #Valditara: “Stop per chi non finisce la scuola dell’obbligo”.