Valditara | No a bambini di 8 anni subissati di teorie gender

13 dic 2025

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha espresso ferme critiche riguardo all’introduzione di teorie gender nelle scuole, sottolineando l’importanza di un’educazione basata su rispetto, empatia e relazioni sane. Durante un intervento ad Atreju, ha evidenziato come questi valori siano fondamentali per prevenire la violenza di genere e contrastare la cultura maschilista ancora diffusa.

