Valditara | Mentalità totalitaria nell’opposizione Il Ministro non si lascia intimidire la scuola non è luogo di propaganda politica

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara intervenuto ad Atreju, la festa nazionale di Fratelli d'Italia, ha denunciato una mentalità totalitaria nell’opposizione, sottolineando che la scuola non deve essere terreno di propaganda politica. Il suo intervento si inserisce nel dibattito sulla libertà di insegnamento e il ruolo delle istituzioni educative.

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è intervenuto  ad Atreju, la festa nazionale di Fratelli d'Italia. L'articolo . Orizzontescuola.it

Valditara: "Caduta del muro di Berlino, abbiamo il dovere della memoria" - "Oggi è la Giornata della Libertà, e soprattutto lo era trentasei anni fa, il giorno in cui cadde il Muro di Berlino, simbolo dell'oppressione comunista sui popoli dell'Europa orientale. iltempo.it

Immagine generica