Valditara | Mentalità totalitaria nell’opposizione Il Ministro non si lascia intimidire la scuola non è luogo di propaganda politica

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara intervenuto ad Atreju, la festa nazionale di Fratelli d'Italia, ha denunciato una mentalità totalitaria nell’opposizione, sottolineando che la scuola non deve essere terreno di propaganda politica. Il suo intervento si inserisce nel dibattito sulla libertà di insegnamento e il ruolo delle istituzioni educative.

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è intervenuto ad Atreju, la festa nazionale di Fratelli d'Italia. L'articolo . Orizzontescuola.it Valditara: "Caduta del muro di Berlino, abbiamo il dovere della memoria" - "Oggi è la Giornata della Libertà, e soprattutto lo era trentasei anni fa, il giorno in cui cadde il Muro di Berlino, simbolo dell'oppressione comunista sui popoli dell'Europa orientale. iltempo.it Le dichiarazioni del virologo Roberto Burioni, che avrebbe “superato gli esami di ammissione a medicina al quarto anno di liceo” se non addirittura, per alcune domande, “in seconda media”, sono la perfetta esemplificazione di una mentalità tossica, votata al i - facebook.com facebook