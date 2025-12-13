Valditara | Mentalità totalitaria nell’opposizione Il Ministro non si lascia intimidire la scuola non è luogo di propaganda politica Un popolo senza identità è senza futuro

Il ministro Giuseppe Valditara denuncia una mentalità totalitaria nell’opposizione, sottolineando che la scuola deve rimanere estranea a propaganda politica. Durante il suo intervento ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia, ha ribadito l’importanza dell’identità nazionale e della formazione scolastica come fondamento di un futuro stabile e consapevole per il Paese.

