Dopo le critiche sul caso Albanese, il ministro Valditara risponde con fermezza, accusando alcuni esponenti dell’opposizione di mantenere una mentalità totalitaria. Le sue dichiarazioni evidenziano le tensioni politiche in atto e il tentativo di difendere le proprie posizioni di fronte alle polemiche sollevate recentemente.

"A leggere alcune reazioni di ieri, temo ci sia ancora una mentalità totalitaria in alcuni esponenti dell’opposizione". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, parlando delle ispezioni che ha disposto sulle scuole dove Francesca Albanese ha parlato di Gaza. "Le scuole non sono e non dovranno mai essere luoghi di indottrinamento", ha aggiunto. Fanpage.it

Valditara attacca dopo le critiche sul caso Albanese: “Mentalità totalitaria nell’opposizione” - "A leggere alcune reazioni di ieri, temo ci sia ancora una mentalità totalitaria in alcuni esponenti dell’opposizione" ... fanpage.it