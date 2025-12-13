Val Potenza il piano dei comitati | Bypass per evitare i centri abitati
Un piano presentato dai comitati propone un bypass per evitare i centri abitati di Val Potenza, valorizzando le aree industriali e artigianali. L’obiettivo è ridurre l’impatto ambientale e tutelare le attività agricole e il paesaggio, attraverso l’uso di tratti di viabilità esistenti e un collegamento diretto con la zona industriale di Sant’Egidio.
"L’ipotesi da noi avanzata mira a valorizzare le zone industriali e artigianali, ridurre l’impatto ambientale, garantire un maggiore rispetto delle attività agricole e del paesaggio, sfruttando tratti di viabilità esistente e proponendo un collegamento diretto con la zona industriale di Sant’Egidio". Così i comitati spontanei "Una valle da vivere", sul sul nuovo collegamento viario Villa Potenza–SambuchetoFontenoce. "La nostra azione si concentra sulla richiesta di valutare con attenzione i rischi idrogeologici dell’area, la necessità di evitare ulteriore consumo di suolo agricolo e l’importanza di salvaguardare le comunità interessate dai tracciati proposti dalla Provincia – affermano –. Ilrestodelcarlino.it
Macerata, zona Villa Potenza € 210.000 VENDESI CASA CIELO - TERRA divisa in due unità abitative. Al piano primo - appartamento di 88 mq. calpestabili con zona giorno open space angolo cottura, ripostiglio, 1 camera matrimoniale, bagno. Terrazzo privat - facebook.com facebook
Riunito in Prefettura il Comitato Operativo Provinciale Viabilità sul Piano neve