Val Potenza il piano dei comitati | Bypass per evitare i centri abitati

Un piano presentato dai comitati propone un bypass per evitare i centri abitati di Val Potenza, valorizzando le aree industriali e artigianali. L’obiettivo è ridurre l’impatto ambientale e tutelare le attività agricole e il paesaggio, attraverso l’uso di tratti di viabilità esistenti e un collegamento diretto con la zona industriale di Sant’Egidio.

"L'ipotesi da noi avanzata mira a valorizzare le zone industriali e artigianali, ridurre l'impatto ambientale, garantire un maggiore rispetto delle attività agricole e del paesaggio, sfruttando tratti di viabilità esistente e proponendo un collegamento diretto con la zona industriale di Sant'Egidio". Così i comitati spontanei "Una valle da vivere", sul sul nuovo collegamento viario Villa Potenza–SambuchetoFontenoce. "La nostra azione si concentra sulla richiesta di valutare con attenzione i rischi idrogeologici dell'area, la necessità di evitare ulteriore consumo di suolo agricolo e l'importanza di salvaguardare le comunità interessate dai tracciati proposti dalla Provincia – affermano –.

