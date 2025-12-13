Vaccari l’artista che fece parlare le fototessere

È scomparso ieri Franco Vaccari, artista e collezionista noto per aver

È morto ieri Franco Vaccari, il collezionista delle fototessere. Modenese, classe 1936, figlio d'arte (il padre era fotografo professionista), si laurea in Fisica al Politecnico di Milano, una formazione che inciderà parecchio sulle sue ricerche sperimentali. Vaccari inventò le «performance fotografiche», esposizioni in tempo reale che porterà per la prima volta al Padiglione Italia della Biennale di Venezia nel '72 (Esposizione in tempo reale n.4. Lascia su queste pareti una traccia fotografica). L'artista installò una cabina Photomatic, una di quelle che si trovavano all'epoca un po' ovunque nelle città per fare fototessere, lasciando un messaggio multilingue che invitata chi era di passaggio a farsi un ritratto. Ilgiornale.it

