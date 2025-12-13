Va a trovare la fidanzata a Colonia | Simone stroncato da un aneurisma choc a Campoverde

Una giovane vita spezzata improvvisamente a causa di un aneurisma cerebrale. Simone Sebastian Fogliata Ramirez, 19 anni, era in visita alla fidanzata a Colonia, quando il dramma si è consumato. La comunità di Campoverde di Salò si stringe attorno al dolore dei familiari per la perdita di un ragazzo così giovane.

Il dramma Colonia e il ritorno in Italia per l’ultimo saluto. La piccola comunità di Campoverde di Salò, in provincia di Brescia, è avvolta da un dolore composto e profondo per la morte improvvisa di Simone Sebastian Fogliata Ramirez, appena 19 anni, stroncato da un aneurisma cerebrale mentre si trovava in Germania. Una tragedia che ha spezzato una giovane vita nel pieno dei sogni e che ha lasciato sgomenti familiari, amici e l’intera frazione, dove Simone era cresciuto ed era molto conosciuto. Il funerale del ragazzo è stato celebrato sabato 13 dicembre alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Campoverde, a pochi passi dalla casa di famiglia. Notizieaudaci.it

