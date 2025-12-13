Va a fuoco l'albero di Natale durante la notte i vicini di casa danno l'allarme | intossicate due donne

Durante la notte, un incendio scoppiato in un appartamento di Palermo ha coinvolto l'albero di Natale, provocando danni e allarmi tra i vicini. Il cortocircuito delle luci decorative ha causato l'incendio, con conseguenze che hanno portato all'intossicazione di due donne. L'incidente evidenzia i rischi legati all'uso improprio delle decorazioni natalizie.

In un appartamento di Palermo, un albero di Natale è andato a fuoco a causa di un cortocircuito delle luci decorative. Due donne di 24 e 43 anni sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco e portate in ospedale in codice giallo. Fanpage.it Albero di Natale a fuoco dentro abitazione: due donne intossicate - L’albero di Natale va a fuoco e due donne di 24 e 43 anni, soccorse dal 118, finiscono all’ospedale Buccheri La Ferla perché intossicate dal fumo. grandangoloagrigento.it

Palermo, albero di Natale va a fuoco in casa: due donne intossicate - PALERMO – L’albero di Natale va a fuoco e due donne di 24 e 43 anni, soccorse dal 118, finiscono all’ospedale Buccheri La Ferla perché intossicate dal fumo. livesicilia.it

