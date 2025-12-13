Usa pronti dare a Kiev garanzia art5

Nei negoziati sulle garanzie di sicurezza per Kiev, sono stati fatti progressi significativi, secondo quanto riportato da Axios e da un alto funzionario statunitense. Le discussioni coinvolgono gli Stati Uniti e l'Unione Europea, con l'obiettivo di definire misure di sicurezza e supporto per l'Ucraina in un contesto di tensioni internazionali.

12.14 Progressi significativi nei negoziati sulle garanzie di sicurezza che Kiev avrebbe da Usa e Ue: lo scrive Axios, citando un alto funzionario Usa. Questi ha detto che l'amministrazione Trump è disposta a dare a Kiev una garanzia in base all'articolo 5 della Nato, che sarebbe approvata dal Congresso e sarebbe giuridicamente vincolante. "Vogliamo dare a Ucraina una garanzia che da un lato non sia un assegno in bianco e che dall'altro sia sufficientemente solida", dice il funzionario. Servizitelevideo.rai.it

'Gli Usa pronti a dare a Kiev una garanzia basata su art.5 Nato con voto del Congresso' - Un alto funzionario statunitense, secondo quanto riporta Axios, ha affermato che l'amministrazione Trump è disposta a fornire all'Ucraina una garanzia basata sull'articolo 5 della Nato, che sarebbe ap ... ansa.it