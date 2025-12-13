Usa inondazioni nello Stato di Washington | soccorsi aerei e comunità allagate

Le inondazioni nello Stato di Washington hanno causato ingenti danni e allagamenti diffusi, richiedendo interventi di soccorso aereo. Le immagini mostrano i vigili del fuoco e i soccorritori impegnati ad assistere le comunità colpite, in particolare i residenti di Duvall, che si trovano ad affrontare una situazione di emergenza.

(LaPresse) Le immagini aeree documentano gli interventi dei vice dello sceriffo dell’ufficio di soccorso marittimo della contea di King, impegnati ad assistere i residenti di Duvall, nello Stato di Washington, duramente colpiti dalle gravi inondazioni degli ultimi giorni. Dopo aver raggiunto livelli record, le acque hanno iniziato a ritirarsi lentamente venerdì, ma le autorità hanno avvertito che il livello dei fiumi resterà elevato ancora per diversi giorni e che persiste il rischio di cedimenti degli argini. Le piogge eccezionali, causate da un fiume atmosferico insolitamente intenso, hanno riversato oltre 30 centimetri di pioggia in alcune aree della parte occidentale dello Stato, facendo esondare numerosi corsi d’acqua. Lapresse.it Usa, inondazioni nello Stato di Washington: soccorsi aerei e comunità allagate - (LaPresse) Le immagini aeree documentano gli interventi dei vice dello sceriffo dell’ufficio di soccorso marittimo della contea di King, impegnati ... stream24.ilsole24ore.com

Inondazioni storiche nello Stato di Washington: nel nordovest Usa spazzate via case, famiglie bloccate - (LaPresse) Giorni di pioggia torrenziale nello stato di Washington hanno causato inondazioni storiche, famiglie bloccate sui tetti e ponti interrotti. msn.com

Inondazioni di portata storica nello Stato di Washington: case spazzate via x.com

INONDAZIONI ESTREME IN THAILANDIA ? Il sud del Paese sta vivendo uno degli episodi di maltempo più gravi degli ultimi anni, con piogge torrenziali che hanno trasformato intere città in veri e propri canali. A Hat Yai, un vitello è stato trovato a diversi - facebook.com facebook

© Lapresse.it - Usa, inondazioni nello Stato di Washington: soccorsi aerei e comunità allagate

Usa: Biden dichiara lo stato di grave calamita' per le inondazioni in Tennessee

Video Usa: Biden dichiara lo stato di grave calamita' per le inondazioni in Tennessee Video Usa: Biden dichiara lo stato di grave calamita' per le inondazioni in Tennessee