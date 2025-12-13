Usa | inondazioni e forti piogge il crollo di un ponte in Montana

Recenti intense precipitazioni e inondazioni nel Montana nordoccidentale hanno causato il crollo di almeno tre ponti nella regione, mettendo in evidenza l'impatto delle condizioni meteorologiche estreme sulla rete infrastrutturale locale.

Forti piogge e inondazioni hanno spazzato via almeno tre ponti nelle montagne del Montana nordoccidentale, negli Stati Uniti. Uno di questi crolli, quello del ponte Farm to Market nei pressi della piccola città di Libby, è stato ripreso in un video. Le autorità riferiscono che è stato aperto un rifugio di emergenza in una chiesa di Libby per aiutare le persone costrette ad evacuare a causa delle inondazioni.

