Usa elfo della Shelf dà il via alle feste di Natale in Arizona
L’Elfo della Shelf di 12 metri si erge sulla torre della Scottsdale Promenade in Arizona, dando il via alle celebrazioni natalizie. Questa tradizione annuale, ispirata all’iconico “Elf on the Shelf”, richiama l’attenzione di residenti e visitatori, creando un’atmosfera festosa e magica per le festività di fine anno.
(LaPresse) Da anni ormai, la Scottsdale Promenade dà il via alle festività di Natale collocando un elfo gonfiabile “Elf on the Shelf” alto 12 metri sulla sua torre di 38 metri ispirata a Frank Lloyd Wright (un architetto statunitense), punto di riferimento dell’ Arizona. Quest’anno, per la prima volta, “Scout Elf” è stato ufficialmente benedetto dalla Lumistella Company, i creatori di Elf on the Shelf. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it
