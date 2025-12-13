Urta l’auto dei carabinieri per evitare il controllo poi si dà alla fuga

Durante un controllo di routine a Laion (BZ), i carabinieri di Ortisei e Bressanone sono stati coinvolti in un episodio movimentato: un giovane di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha urtato l’auto dei militari per evitare il controllo e si è dato alla fuga.

È stato un intervento movimentato quello effettuato qualche giorno fa a Laion (BZ) dai carabinieri di Ortisei supportati dai colleghi di Bressanone che, nell’ambito di una normale attività di controllo del territorio, hanno denunciato un venticinquenne del posto già noto alle forze dell’ordine.La. Trentotoday.it Salerno, camion urta auto in Piazza XXIV Maggio, traffico in tilt su tutta via dei Principati e nel rione Carmine salernonotizie.it - facebook.com facebook © Trentotoday.it - Urta l’auto dei carabinieri per evitare il controllo, poi si dà alla fuga