Urbanistica a Milano la giungla dei sequestri e i tentativi di sanatoria | la storia dal 6 maggio 2024 a oggi

Da maggio 2024, a Milano si sono susseguiti sequestri e tentativi di sanatoria nell’ambito dell’urbanistica. La crisi di alcune società, come Lepontina 7-9 srl fallita e sciolta, ha aperto spazi di recupero per acquirenti e investitori, mentre le autorità cercano di gestire le complesse dinamiche dei cantieri e delle normative edilizie.

Milano – Una delle società sviluppatrici dei cantieri finiti sotto sequestro, la Lepontina 7-9 srl, è fallita, e grazie alla liquidazione giudiziale dichiarata dal Tribunale di Milano con il conseguente scioglimento dei contratti 38 acquirenti degli appartamenti hanno la possibilità di incassare le fideiussioni e recuperare almeno in parte i soldi versati: sono i primi a vedere la via d’uscita del tunnel. Altri costruttori, che stanno sostenendo pesanti perdite, fallita la strada dei ricorsi tentano una strada per sanare i presunti abusi e, pagando più oneri, ottenere il dissequestro di aree che nel caso di sentenze definitive potrebbero essere sottoposte a confisca e finire quindi nel patrimonio pubblico. Ilgiorno.it

