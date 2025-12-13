Urbanistica a Milano la giungla dei sequestri e i tentativi di sanatoria | la storia dal 6 maggio 2024 a oggi

Da maggio 2024, a Milano si sono susseguiti sequestri e tentativi di sanatoria nell’ambito dell’urbanistica. La crisi di alcune società, come Lepontina 7-9 srl fallita e sciolta, ha aperto spazi di recupero per acquirenti e investitori, mentre le autorità cercano di gestire le complesse dinamiche dei cantieri e delle normative edilizie.

Milano – Una delle società sviluppatrici dei cantieri finiti sotto sequestro, la Lepontina 7-9 srl, è fallita, e grazie alla liquidazione giudiziale dichiarata dal Tribunale di Milano con il conseguente scioglimento dei contratti 38 acquirenti degli appartamenti hanno la possibilità di incassare le fideiussioni e recuperare almeno in parte i soldi versati: sono i primi a vedere la via d’uscita del tunnel. Altri costruttori, che stanno sostenendo pesanti perdite, fallita la strada dei ricorsi tentano una strada per sanare i presunti abusi e, pagando più oneri, ottenere il dissequestro di aree che nel caso di sentenze definitive potrebbero essere sottoposte a confisca e finire quindi nel patrimonio pubblico. Ilgiorno.it Inchiesta sull'urbanistica a Milano, sequestrato un cantiere in pieno centro storico - Questa volta la guardia di finanza ha messo i sigilli al cantiere per la realizzazione di due palazzi in zona Brera, in pieno c ... tg.la7.it

Inchiesta sull’urbanistica, sequestrato un palazzo in zona Brera a Milano - MILANO (ITALPRESS) – Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo, disposto ... msn.com

? Brera accoltellata alle spalle dlvr.it/TPnXQD #Brera #Milano #Urbanistica #Architettura #Cultura x.com

Inchiesta Urbanistica Milano, la narrazione della città che funziona messa in discussione un sequestro dopo l’altro. Ma in Comune ci si azzuffa sugli assessorati… Mentre la procura non si ferma, la maggioranza si lacera sui veti al rimpasto. Azione resta fuori d - facebook.com facebook

© Ilgiorno.it - Urbanistica a Milano, la giungla dei sequestri e i tentativi di sanatoria: la storia dal 6 maggio 2024 a oggi

I LAVORI PER IL PONTE DI VIA BREDA A MILANO (ESTATE 2014)

Video I LAVORI PER IL PONTE DI VIA BREDA A MILANO (ESTATE 2014) Video I LAVORI PER IL PONTE DI VIA BREDA A MILANO (ESTATE 2014)