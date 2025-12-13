Uova e carne moltiplicano per 7 il cattivo odore delle puzzette | lo studio parla chiaro

Uno studio della Monash University di Melbourne rivela che consumare uova e carne può aumentare di sette volte il cattivo odore delle flatulenze, grazie all'incremento di solfuro di idrogeno prodotto dai batteri intestinali. La ricerca analizza l'impatto di determinati alimenti sulla composizione dei gas intestinali e sui relativi odori sgradevoli.

I ricercatori della Monash University di Melbourne, in Australia, hanno recentemente esaminato come diversi alimenti possano influenzare la quantità di solfuro di idrogeno prodotto dai batteri nell’intestino. Mentre le flatulenze sono composte da diversi gas come ossigeno, azoto, metano, anidride carbonica e idrogeno, è proprio il solfuro di idrogeno il responsabile di quell’odore inconfondibile che ricorda uova marce lasciate al sole. Per scoprire come questo gas interagisce con le feci, gli scienziati hanno raccolto campioni da sette volontari sani, mescolandoli poi con componenti comunemente presenti sia nella carne che nei carboidrati, per verificare quali producessero maggiori quantità del gas maleodorante. Cultweb.it

