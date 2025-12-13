Uomo di 52 anni fa sesso con una ragazzina | assolto Lei gli ha scritto | tu sei mio

Il tribunale di Venezia ha assolto un uomo di 52 anni dall'accusa di aver avuto rapporti sessuali con una ragazza di 15 anni, sostenendo l'assenza di elementi sufficienti per condannarlo. La vicenda ha suscitato scalpore, soprattutto per le testimonianze e i messaggi che la giovane ha inviato, tra cui una frase che ha fatto discutere.

Venezia, uomo di 52 anni ha un rapporto con una 15enne. Lei lo denuncia, il tribunale lo assolve: «C’era il consenso» #legge #rapporto #consenso #donna - facebook.com facebook

