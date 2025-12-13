Uomini e donne il sogno di un figlio le crisi | la storia d' amore tra Elga Enardu e Diego Daddi

Elga Enardu e Diego Daddi, dopo sedici anni di relazione, un matrimonio e il desiderio di diventare genitori, hanno affrontato numerose difficoltà che hanno portato alla fine della loro storia d'amore. La loro vicenda è un racconto di passione, sogni e difficoltà che ha segnato un capitolo importante delle loro vite.

Dopo sedici anni d'amore, un matrimonio e il sogno sfumato di avere un figlio, Elga Enardu e Diego Daddi si sono ufficialmente detti addio. Ad annunciare il divorzio è stata l'ex tronista sarda che, attraverso le storie del suo profilo Instagram, ha parlato di un addio sofferto ma definitivo. Diego e Elga sono stati una delle coppie più longeve nate negli studi televisivi del programma di Maria De Filippi e già nel 2023 avevano attraversato una profonda crisi, che però sembrava essere superata. Ripercorriamo le tappe della loro storia d'amore. L'incontro a Uomini e donne. Novembre 2008. Una nuova stagione di " Uomini e donne " è appena cominciata e tra le nuove troniste c'è Elga Enardu, sorella di Serena Enardu che nella trasmissione ha conosciuto il suo compagno, Giovanni Conversano. Ilgiornale.it

