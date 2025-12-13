Uno ha un cutter di 17 centimetri l’altro non ha lasciato il territorio nazionale | i controlli del venerdì

Venerdì 12 dicembre, nella movida piacentina, sono stati effettuati controlli interforze nelle zone del centro storico, via Colombo e viale Dante. L'operazione ha visto il sequestro di un cutter di 17 centimetri e verifiche su presenze e comportamenti dei cittadini, nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati in aree di aggregazione giovanile.

Prevenzione e repressione dei reati nelle zone della movida piacentina, nella serata di venerdì 12 dicembre controlli interforze in città, presso bar e locali d’intrattenimento dell’area del centro storico, di via Colombo e di viale Dante. Ai controlli ha preso parte il personale della questura. Ilpiacenza.it Uno ha un cutter di 17 centimetri, l’altro non ha lasciato il territorio nazionale: i controlli del venerdì - Prevenzione e repressione dei reati nelle zone cittadine della movida, una denuncia e un'espulsione. ilpiacenza.it

A passeggio con un coltello nello zaino, fermato dai carabinieri. Nei guai un 22enne. È stato trovato con un ’cutter’ di 17 centrimetri - Nei guai è finito un giovane, residente in un comune del comprensorio ceramico: il ragazzo è stato denunciato per ... ilrestodelcarlino.it

© Ilpiacenza.it - Uno ha un cutter di 17 centimetri, l’altro non ha lasciato il territorio nazionale: i controlli del venerdì

How to cut Gypsum cornice corners #shorts

Video How to cut Gypsum cornice corners #shorts Video How to cut Gypsum cornice corners #shorts