Un' azienda di maglie è sul podio delle dieci migliori imprese del Sud Italia per cui lavorare

Tra le dieci migliori aziende del Sud Italia per cui lavorare, figura anche GalileoLife, impresa leccese specializzata in maglie e parte di una rete di farmacisti indipendenti impegnati nel promuovere il benessere delle persone e delle comunità. Questa riconoscimento sottolinea l'importanza del settore e l’eccellenza di un’azienda che si distingue per valori e professionalità.

MAGLIE - C'è anche un'azienda leccese tra le 10 migliori aziende per cui lavorare nel Sud Italia: si tratta di GalileoLife, la grande rete di farmacisti italiani indipendenti, uniti per garantire il benessere della persona e delle comunità. È quanto emerge dall’edizione 2025 del ranking Best. Lecceprima.it Gli attori della serie tv cult hanno mostrato la maglietta anni ’80 ricevuta. Ma l’azienda ‘si smarca’: “Non siamo stati noi”. Il precedente del cappellino - facebook.com facebook © Lecceprima.it - Un'azienda di maglie è sul podio delle dieci migliori imprese del Sud Italia per cui lavorare