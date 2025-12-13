Un' azienda di maglie è sul podio delle dieci migliori imprese del Sud Italia per cui lavorare

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra le dieci migliori aziende del Sud Italia per cui lavorare, figura anche GalileoLife, impresa leccese specializzata in maglie e parte di una rete di farmacisti indipendenti impegnati nel promuovere il benessere delle persone e delle comunità. Questa riconoscimento sottolinea l'importanza del settore e l’eccellenza di un’azienda che si distingue per valori e professionalità.

MAGLIE - C'è anche un'azienda leccese tra le 10 migliori aziende per cui lavorare nel Sud Italia: si tratta di GalileoLife, la grande rete di farmacisti italiani indipendenti, uniti per garantire il benessere della persona e delle comunità. È quanto emerge dall’edizione 2025 del ranking Best. Lecceprima.it

un azienda di maglie 232 sul podio delle dieci migliori imprese del sud italia per cui lavorare

© Lecceprima.it - Un'azienda di maglie è sul podio delle dieci migliori imprese del Sud Italia per cui lavorare