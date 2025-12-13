Un’auto entra nella piscina comunale e affonda | rocambolesca manovra di una mamma con la figlia – VIDEO

Una scena incredibile e inattesa: un’auto entra nella piscina comunale e affonda, coinvolgendo una donna di 38 anni e sua figlia di 5 anni. La rocambolesca manovra ha catturato l’attenzione, trasformandosi in un episodio che sembra tratto da un film d’azione, ma che in realtà è accaduto nel mondo reale.

Sembra la scena di un film d'azione, invece è tutto vero. L'automobile guidata da una donna trentottenne, che viaggiava insieme alla figlia di 5 anni, è finita dritta nella vasca di una piscina comunale. È accaduto giovedì a La Ciotat, un comune francese di oltre 35mila abitanti situato nel dipartimento delle Bocche del Rodano, nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, e la foto dell'auto inabissata nella vasca è ovviamente diventata virale sui social. Ma cos'è accaduto? Secondo le prime ricostruzioni, stando ai filmati delle telecamere di sicurezza sarebbe stata tutta colpa di una manovra temeraria.