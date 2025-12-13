Una targa per ricordare Suor Marie-Xavier cittadina padovana sopravvissuta alla tragedia di Hiroshima

Una targa commemorativa rende omaggio a Suor Marie-Xavier, cittadina padovana sopravvissuta alla tragedia di Hiroshima. L'iniziativa mira a preservare la memoria di una vita segnata da eventi storici drammatici, testimonianza di speranza e resilienza. La cerimonia rappresenta un gesto di riconoscimento e rispetto per il suo percorso e il suo impegno.

Un riconoscimento alla memoria di Suor Marie-Xavier dell’Ordine delle Suore Ausiliatrici delle Anime del Purgatorio, cittadina padovana sopravvissuta alla tragedia di Hiroshima.  Suor Marie Xavier, la “monaca dalla voce gentile”, visse altri cinquant'anni dopo quel giorno drammatico, nel quale. Padovaoggi.it

