una targa per forlani simbolo del potere discreto

Una targa ricorda Arnaldo Forlani a Pesaro, sua città natale, come simbolo del potere discreto. Dalla cronaca alla storia, il suo nome si è affermato oltre i confini locali, lasciando un'impronta significativa nel panorama politico italiano.

Dalla ’Cronaca’ alla ’Storia’. Questo nella sua città natale, Pesaro. Perché Arnaldo Forlani ’Storia’ lo è già abbondantemente altrove. Ieri, finalmente, il riconoscimento anche nella sua patria. Dove il Comune ha omaggiato la figura dell’ex statista democristiano, nel centenario della nascita, tra i più suoi illustri cittadini di sempre. La memoria dell’ex premier e più volte ministro, scomparso nell’estate del 2023, è stata onorata con la dedica di una targa sulla casa natale e di una sala del municipio, quella della presidenza del Consiglio. L’evento, accompagnato da una grande folla, con in testa la famiglia e il senatore Pier Ferdinando Casini, è stato scandito dai due momenti, illuminati da decine di telecamere. Ilrestodelcarlino.it

