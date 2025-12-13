Una parte fondamentale della Galleria Vittorio Emanuele II sarà restaurata | progetto da 22,5 milioni

La Galleria Vittorio Emanuele II sarà sottoposta a un importante intervento di restauro, con un investimento di 22,5 milioni di euro. La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il consolidamento e il restauro della copertura in ferro e vetro, preparando il percorso per l'affidamento dei lavori tramite un appalto integrato.

La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per gli interventi di consolidamento e restauro della copertura in ferro e vetro della Galleria Vittorio Emanuele II, propedeutico all’affidamento, mediante un appalto integrato, del progetto esecutivo e dei lavori.Da. Milanotoday.it Galleria Vittorio Emanuele, approvato il progetto di restauro della copertura - Milano, via libera della Giunta ai lavori di consolidamento per un importo complessivo di 22,5 milioni di euro. msn.com

Vincolo monumentale della Galleria: intoccabili pure gli edifici attorno. “Blocco unico nella storia di Milano” - Non solo la Galleria Vittorio Emanuele II, ma anche gli edifici pubblici e privati che le stanno attorno. ilgiorno.it

L'EX - Castellini: "Napoli una parte fondamentale della mia vita, la squadra degli anni '80 un gruppo vero" ift.tt/LWfTyGt x.com

Dalle agro-forniture passa una parte fondamentale dell’innovazione che arriva ogni giorno nei campi. Venerdì 12 dicembre 2025, dalle ore 9.00, il Campus Santa Monica dell’Università Cattolica di Cremona ospita la tavola rotonda «Dalle agro-forniture l’inno - facebook.com facebook

© Milanotoday.it - Una parte fondamentale della Galleria Vittorio Emanuele II sarà restaurata: progetto da 22,5 milioni

LORIS GIURIATTI - VISITA ALLA GALLERIA VITTORIO EMANUELE III

Video LORIS GIURIATTI - VISITA ALLA GALLERIA VITTORIO EMANUELE III Video LORIS GIURIATTI - VISITA ALLA GALLERIA VITTORIO EMANUELE III