Una parte fondamentale della Galleria Vittorio Emanuele II sarà restaurata | progetto da 22,5 milioni

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Galleria Vittorio Emanuele II sarà sottoposta a un importante intervento di restauro, con un investimento di 22,5 milioni di euro. La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il consolidamento e il restauro della copertura in ferro e vetro, preparando il percorso per l'affidamento dei lavori tramite un appalto integrato.

La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per gli interventi di consolidamento e restauro della copertura in ferro e vetro della Galleria Vittorio Emanuele II, propedeutico all’affidamento, mediante un appalto integrato, del progetto esecutivo e dei lavori.Da. Milanotoday.it

parte fondamentale galleria vittorioGalleria Vittorio Emanuele, approvato il progetto di restauro della copertura - Milano, via libera della Giunta ai lavori di consolidamento per un importo complessivo di 22,5 milioni di euro. msn.com

Vincolo monumentale della Galleria: intoccabili pure gli edifici attorno. “Blocco unico nella storia di Milano” - Non solo la Galleria Vittorio Emanuele II, ma anche gli edifici pubblici e privati che le stanno attorno. ilgiorno.it

una parte fondamentale della galleria vittorio emanuele ii sar224 restaurata progetto da 225 milioni

© Milanotoday.it - Una parte fondamentale della Galleria Vittorio Emanuele II sarà restaurata: progetto da 22,5 milioni

LORIS GIURIATTI - VISITA ALLA GALLERIA VITTORIO EMANUELE III

Video LORIS GIURIATTI - VISITA ALLA GALLERIA VITTORIO EMANUELE III