Una nuova tassa di 2 euro sui pacchi dal 1° gennaio | cosa vuole fare il governo

Dal 1° gennaio entrerà in vigore una nuova tassa di 2 euro sui pacchi postali, proposta attraverso un emendamento governativo alla manovra finanziaria. Questa misura sta suscitando dibattiti tra cittadini e operatori del settore, sollevando interrogativi sulle implicazioni economiche e logistiche di questa novità.

Una tassa da due euro sui pacchi postali. Un emendamento governativo alla manovra sta già facendo discutere. Come illustrato dai colleghi di Today.it l'idea è appunto quella di applicare un piccolo "contributo", così viene definito, alle così dette "microspedizioni". Che poi tanto micro non sono. Leccotoday.it In arrivo una nuova tassa da 2 euro su tutti i pacchi sotto i 150 euro, anche nazionali - Il governo valuta un contributo fisso da 2 euro per ogni pacco dal valore inferiore ai 150 euro, scopriamo i dettagli ... tuttoandroid.net

Manovra 2026: nuova tassa di 2 euro su pacchi fino a 150 euro e raddoppio della Tobin Tax - Due euro anche sulle confezioni fino a 150 euro che partono e arrivano in Italia. msn.com

Il governo ha presentato un emendamento alla legge di bilancio che introduce una nuova tassa: 2 euro su ogni pacco sotto i 150 euro spedito in Italia, senza distinzione tra acquisti dall’estero o spedizioni nazionali. Questo è l’ennesimo balzello inutile, pensat - facebook.com facebook

"Il pacco ve lo rifila Giorgia". La nuova tassa di 2 euro per ogni acquisto fuori dall'UE firmata Fratelli d'Italia x.com

