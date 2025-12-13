Una nuova area gioco Più illuminazione nei parchi

Il Comune di Empoli ha avviato interventi di miglioramento nelle aree pubbliche, tra cui la realizzazione di una nuova zona giochi e l’installazione di un’illuminazione più efficiente nei parchi. Gli interventi riguardano anche asfaltature e manutenzioni di immobili pubblici, con l’obiettivo di rendere gli spazi cittadini più sicuri e fruibili per tutti.

EMPOLI Aree gioco, asfaltature, immobili pubblici: ecco gli aggiornamenti dall’ufficio manutenzioni del Comune di Empoli. Dal centro ai quartieri, passando per le frazioni, il recente sopralluogo dell’assessore Simone Falorni è servito a fare il punto sugli interventi effettuati e a segnare una nuova tabella di marcia. Partiamo dalle aree gioco. È stata completata quella nell’area verde di via del Giardino - via dei Cappuccini a Ponzano. In quella zona sono state sostituite anche tutte le panchine ormai in stato di degrado. Prossimamente verrà effettuata la ‘spalcatura’ degli alberi e la potatura di siepi, sarà potenziata anche l’illuminazione pubblica con nuovi punti luce. Lanazione.it

