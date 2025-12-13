una notte di caos in a1 gravissimo autista

Una notte di caos sull’A1 nel Valdarno, dove un grave incidente ha coinvolto un autista. L’incidente si è verificato giovedì sera, lungo il tratto aretino dell’autostrada, al chilometro 349 in direzione di Firenze, provocando disagi e interventi di emergenza.

di Gaia Papi AREZZO Un grave incidente stradale ha avuto luogo nella tarda serata di giovedì lungo l’Autostrada del Sole, nel tratto aretino del Valdarno, al chilometro 349 in direzione Firenze. Il sinistro ha coinvolto un furgone di 35 quintali e un autotreno: l’impatto è stato così violento da far ribaltare il furgone e intrappolare il conducente, un uomo di 57 anni, rimasto incastrato nell’abitacolo deformato. L’allarme è scattato alle 23.11, con il 118 dell’Asl Toscana Sud Est immediatamente attivato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Arezzo, con una squadra della sede centrale impegnata a lungo nelle operazioni per estrarre il ferito dalle lamiere. Lanazione.it

