Una flat tax per fare più figli

Mentre Landini prova ad occupare le piazze, sperando che il piazzismo possa diventare una sorta di piazzocrazia, mostra di non avere la minima idea di quelli che sono i veri nodi del Paese. La scena sociale italiana è infatti oscurata da due ombre pericolose per il futuro del Paese che Landini non conosce: la bassa natalità e la condizione dei giovani. Quanto alla prima abbiamo raggiunto la pericolosa soglia di 1,18 figli per donna, con il peggioramento ulteriore di un trend che dura almeno da trent'anni. Quanto alla questione giovanile, c'è il rischio che la società italiana si configuri come una società "mangiagiovani". Ilgiornale.it Flat tax infermieri: quando si applica (e non) il 5% sullo straordinario. I chiarimenti delle Entrate - Il tema della tassazione agevolata o flat tax per gli infermieri, prevista dalla Legge di bilancio 2025, è stato al centro di numerosi interventi normativi e ... leggioggi.it

