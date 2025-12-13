Un viaggio nella storia Al Nuovo aria di cultura emozione e qualità

Il Nuovo, un simbolo di cultura e tradizione, vanta una storia che risale al 1838, quando nacque come ‘Teatro delle Varietà’. Nel corso degli anni, ha ospitato grandi artisti italiani, tra cui Eleonora Duse, diventando un punto di riferimento per il panorama teatrale e culturale locale.

La sua storia comincia da molto lontano. A partire dal 1838 con il nome di 'Teatro delle Varietà', che ospitava sulla scena, all'aperto, le esibizioni di attori e attrici italiane del calibro di Eleonora Duse. Sede poi di una radio - Onda spezzina' -, di una sala da ballo degna dei futuristici Rockets e di una da convegno all'altezza di Oriana Fallaci; palazzo Visconti, in via Colombo 99, si è fatto sede delle più diverse forme d'arte e d'espressione prima di ottenere licenza cinematografica nel 1954 e diventare la casa della settima arte con il nome di Cinema Il Nuovo nel 1998. Quest'anno che il cinema compie 130 anni, a fare il punto di come sia cambiato il modo sia di 'raccontare' da parte del cinematografo che di fruirne da parte degli spezzini, è Silvano Andreini, presidente dell'associazione culturale-cinematografica ' Film Club Pietro Germi ' che, nata nel 2001, gestisce l'unica sala cinematografica storica del centro città.

