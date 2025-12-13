Un treno all’ora tra Genova e Milano 30 al giorno tra le 5.36 e le 22.05

Dal 14 dicembre entra in vigore il nuovo orario invernale sulla ferrovia tra Genova e Milano. Con l'aggiunta di 14 treni giornalieri, il servizio totale salirà a 30 corse al giorno, offrendo più opzioni di viaggio tra le due città. La frequenza sarà di circa un treno ogni ora, migliorando la connessione e la flessibilità per i pendolari.

Ferrovia, ecco le novità con il cambio orario invernale. Sulla linea Genova - Milano inizieranno a circolare da domenica 14 dicembre 14 treni in più al giorno, per un totale di 30 (uno all’ora tra le 5.36 e le 22.05). Bucci e Scajola: “Migliorie attese per anni da lavoratori, studenti”. Ilsecoloxix.it Dal 14 dicembre un treno all’ora tra Genova e Milano, 30 al giorno tra le 5.36 e le 22.05 - Milano inizieranno a circolare da domenica 14 dicembre 14 treni in più al ... ilsecoloxix.it

Liguria: svolta nei trasporti ferroviari, treno ogni ora con Milano, nuovi convogli e Tap&Tap esteso a Genova - Sulla linea Genova–Milano saranno attivati 14 treni in più al giorno, coinvolgendo cinque stazioni del nodo milanese ... telenord.it

