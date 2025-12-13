Un tempo aperto possibile - esposizione dedicata al fondo archivistico e bibliografico di Antonio Neiwiller

La Biblioteca Universitaria di Napoli è lieta di annunciare l’apertura dell’esposizione UN TEMPO APERTO POSSIBILE, dedicata al fondo archivistico e bibliografico di Antonio Neiwiller, attore, regista e artista visivo tra le figure più rappresentative della scena teatrale napoletana e nazionale.La. Napolitoday.it

