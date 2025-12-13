La Biblioteca Universitaria di Napoli è lieta di annunciare l’apertura dell’esposizione UN TEMPO APERTO POSSIBILE, dedicata al fondo archivistico e bibliografico di Antonio Neiwiller, attore, regista e artista visivo tra le figure più rappresentative della scena teatrale napoletana e nazionale.La. Napolitoday.it

"Un tempo aperto possibile" - esposizione dedicata al fondo archivistico e bibliografico di Antonio Neiwiller - La Biblioteca Universitaria di Napoli è lieta di annunciare l’apertura dell’esposizione UN TEMPO APERTO POSSIBILE, dedicata al fondo archivistico e bibliografico di Antonio Neiwiller, attore, regista ... napolitoday.it

Centro Aperto Polivalente per Minori “Calimera” Dicembre: il tempo del prendersi cura Proseguiamo questo cammino con intenzione e presenza: questa settimana abbiamo rivolto lo sguardo al nostro corpo, imparando ad ascoltarlo, a rispettarlo e a - facebook.com facebook

Aperto il nuovo concorso al Ministero della Cultura: 1800 posti a tempo indeterminato su base regionale. Ma si infiamma il dibattito sul legittimo riconoscimento del lavoro culturale x.com