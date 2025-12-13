Un secolo di vita e memoria | Maria Saccà festeggia i cento anni con la vicinanza dell’amministrazione comunale

Oggi, 13 dicembre 2025, Maria Saccà, cittadina messinese, compie 100 anni. Un secolo di vita e memorie, celebrato con affetto e vicinanza dall’amministrazione comunale. Un importante traguardo che testimonia il patrimonio di esperienze e la lunga storia di una vita ricca di significato.

Un secolo di vita, celebrato anche dall'amministrazione comunale. Proprio oggi 13 dicembre 2025 Maria Saccà, cittadina messinese, ha raggiunto lo straordinario traguardo dei 100 anni. Una ricorrenza significativa, celebrata circondata dall'affetto dei suoi cari – figli, nipoti e pronipoti – in un.

