Un Professore rompe il velo dei tabù | la Rai porta in prima serata ‘triangoli’ e fluidità affettiva

La Rai apre nuove prospettive sulla rappresentazione delle relazioni, portando in prima serata temi come i triangoli amorosi e la fluidità affettiva. Un professore rompe il tabù, segnando una svolta narrativa rispetto al passato, con un percorso che ha attraversato momenti chiave come il primo bacio gay in prima serata su Rai 1 nel 2016.

Il precedente e la svolta narrativa. Quando nel 2016 “Un medico in famiglia” mandò in onda il primo bacio gay in prima serata su Rai 1, sembrò un punto di non ritorno. La fiction più familiare della televisione pubblica apriva la strada a un linguaggio nuovo, specchio di una società che stava cambiando più rapidamente della tv stessa. Tuttavia, bastarono pochi anni per mostrare come quella conquista non fosse affatto consolidata: con “Leonardo”, e la storia d’amore tra il protagonista e l’allievo Salaì, la discussione sui social si riaccese come se l’Italia fosse tornata all’anno zero. Oggi, però, la serialità Rai compie un passo ulteriore. Notizieaudaci.it

«Ho bisogno di tempo per riflettere. » Con questa frase, Manuel rompe il silenzio e racconta la sua fatica nel trovare la propria strada, un sentimento che attraversa tutta la nuova stagione di Un Professore 3, in onda questa sera, giovedì 4 dicembre 2025, su R - facebook.com facebook