Un pranzo unico nel suo genere: unire sport, cultura e solidarietà attraverso un percorso in bici tra eccellenze gastronomiche e paesaggistiche. Un’esperienza che combina il piacere del gusto con l’attività fisica, ideata per avvicinare le persone alle festività in modo originale e benefico. Un modo speciale per vivere e condividere momenti indimenticabili, sostenendo cause importanti.

Unisce sport e gusto, consente un viaggio tra eccellenze paesaggistiche ed enogastrnomiche, è un modo originale per approcciarsi alle imminenti festività e, soprattutto, ha una finalità solidale. Ci sono davvero tanti motivi per partecipare al ‘Pranzo itinerante con Babbo Natale Esuberante’ in programma per domani a San Lorenzo in Campo, o meglio, nel suo territorio, perché saranno coinvolte anche le belle e storiche frazioni di Montalfoglio e San Vito sul Cesano. Si tratta di un ‘pranzo a tappe’ lungo la bellezza di 25 chilometri, in un circuito ad anello tra capoluogo e frazioni immerso nelle campagne e nei rispettivi centri storici. Ilrestodelcarlino.it

Un pranzo memorabile, ma a tappe. Il banchetto si gusta in sella alla bici - Unisce sport e gusto, consente un viaggio tra eccellenze paesaggistiche ed enogastrnomiche, è un modo originale per approcciarsi alle ... msn.com