un pomeriggio di festa alla rsa fossombroni con fnp cisl e fisascat cisl arezzo

Il 13 dicembre 2025, la Rsa Fossombroni ha ospitato un pomeriggio di festa organizzato da Fnp CISL e Fisascat CISL Arezzo. L'evento ha coinvolto operatori, utenti e famiglie, creando un'occasione di socializzazione e convivialità all'insegna dello spirito di comunità e collaborazione.

Arezzo, 13 dicembre 2025 – . Venerdì 12 dicembre, nei locali della Casa di Riposo “Fossombroni” di Arezzo - la storica Casa Pia, punto di riferimento della comunità aretina - la Fnp CISL e la Fisascat CISL di Arezzo hanno organizzato per gli ospiti dell’istituto un pomeriggio all’insegna dell’allegria e della vicinanza. La delegazione sindacale è stata accolta all’istituto di piaggetta Faenzi dal consigliere con delega al sociale Antonio Rauti e dal direttore Stefano Rossi, ed è stata poi accompagnata in un percorso di conoscenza di una struttura assistenziale che oggi ospita circa ottanta persone. Lanazione.it

