un piccolo elenco di appuntamenti in tutta italia da segnare in agenda

Ecco un riepilogo di eventi imperdibili in Italia, da segnare in agenda. Tra esposizioni, mostre e appuntamenti culturali, spicca la mostra

L a mostra Sophia Loren: il mito della bellezza disegnato con la luce è un omaggio a una grande attrice e una gran donna. La sua vita e carriera sono raccontate attraverso più di 200 scatti vintage di grandi fotografi come David Seymour, Richard Avedon, Elliott Erwitt, David Montgomery e in particolare Tazio Secchiaroli, il re dei paparazzi. A Chiasso (Svizzera), fino all’8 marzo 2026. Immersive Disney Animation, la mostra romana conquista anche i (figli dei) vip X Leggi anche › La mostra “Arte e natura” a Bergamo e gli altri eventi da non perdere La città di Torino si illumina a festa con le Luci d’artista e quattro nuove opere di Tracey Emin, Soundwalk Collective, Riccardo Previdi, Gintaras Did?iapetris. Iodonna.it

