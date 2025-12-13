Un piccolo elenco di appuntamenti in tutta Italia da segnare in agenda
Ecco un riepilogo di eventi imperdibili in Italia, da segnare in agenda. Tra esposizioni, mostre e appuntamenti culturali, spicca la mostra
L a mostra Sophia Loren: il mito della bellezza disegnato con la luce è un omaggio a una grande attrice e una gran donna. La sua vita e carriera sono raccontate attraverso più di 200 scatti vintage di grandi fotografi come David Seymour, Richard Avedon, Elliott Erwitt, David Montgomery e in particolare Tazio Secchiaroli, il re dei paparazzi. A Chiasso (Svizzera), fino all’8 marzo 2026. Immersive Disney Animation, la mostra romana conquista anche i (figli dei) vip X Leggi anche › La mostra “Arte e natura” a Bergamo e gli altri eventi da non perdere La città di Torino si illumina a festa con le Luci d’artista e quattro nuove opere di Tracey Emin, Soundwalk Collective, Riccardo Previdi, Gintaras Did?iapetris. Iodonna.it
Un piccolo elenco di appuntamenti in tutta Italia da segnare in agenda - L a mostra Sophia Loren: il mito della bellezza disegnato con la luce è un omaggio a una grande attrice e una gran donna. iodonna.it
Musica, al Piccolo 4 appuntamenti per ricordare Gaber - Torna con quattro appuntamenti Milano per Gaber, la manifestazione creata e gestita dalla Fondazione Gaber in collaborazione con il Piccolo Teatro e il patrocinio del Comune di Milano che da sempre ... affaritaliani.it
Un piccolo sforzo il 7 Novembre e sarà Vostro, ecco l'elenco dei possibili fortunati. - facebook.com facebook
IL CAST di RIV4LI vi svela un SEGRETO RIV4LI | Netflix DOPOSCUOLA