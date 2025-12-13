Un pezzo di storia del calcio all’incanto All’asta le maglie del Perugia da Rivalta alla collezione dell’imbattibilità

Venerdì 12 dicembre, all’asta Bolaffi, saranno messi all’incanto numerosi cimeli sportivi, tra cui molte maglie dell’AC Perugia, tra cui pezzi storici legati alla squadra e alla sua stagione dell’imbattibilità. Un’occasione unica per aggiudicarsi pezzi di storia del calcio e ampliare la propria collezione di memorabilia sportivi.

Un pezzo di storia all’asta. “Sport Memorabilia” è il titolo dell’asta Bolaffi che ha messo all’incanto, venerdì 12 dicembre, migliaia di articoli e cimeli sportivi, tra cui tantissime maglie dell’Ac Perugia.All’incanto sono andati le seguenti maglie: Claudio Rivalta - Ac Perugia Calcio -. Perugiatoday.it "Calcio Barnum": storie di campioni, schiappe, becchini e monache di clausura ultras - Il libro di Andrea Schianchi scova storie nascoste che vanno oltre il rimbalzo del pallone: dal Divino Zamora a Garrincha al Carnevale di Rio ... msn.com

L’ex cineteatro Politeama va all’asta. Un pezzo importante di storia della cultura e dell’architettura lariane, per il quale il Comune di Como ha ora formalmente dettato i termini dell’alienazione, con un’offerta minima da cui partire: 3 milioni e 820mila euro. Chi è - facebook.com facebook

Sono ore brutte per noi a @LaStampa. Il presente è fosco e il futuro incerto. Il nostro editore ha dimenticato la sua storia familiare, mancando di rispetto a noi, alla città, a un territorio e a un importante pezzo della storia di questo Paese. x.com

© Perugiatoday.it - Un pezzo di storia del calcio all’incanto. All’asta le maglie del Perugia, da Rivalta alla collezione dell’imbattibilità

La finale più noiosa nella storia del calcio

Video La finale più noiosa nella storia del calcio Video La finale più noiosa nella storia del calcio