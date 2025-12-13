Un pezzo di storia del calcio all’incanto All’asta le maglie del Perugia da Rivalta alla collezione dell’imbattibilità

Venerdì 12 dicembre, all’asta Bolaffi, saranno messi all’incanto numerosi cimeli sportivi, tra cui molte maglie dell’AC Perugia, tra cui pezzi storici legati alla squadra e alla sua stagione dell’imbattibilità. Un’occasione unica per aggiudicarsi pezzi di storia del calcio e ampliare la propria collezione di memorabilia sportivi.

Un pezzo di storia allasta. “Sport Memorabilia” è il titolo dell’asta Bolaffi che ha messo all’incanto, venerdì 12 dicembre, migliaia di articoli e cimeli sportivi, tra cui tantissime maglie dell’Ac Perugia.All’incanto sono andati le seguenti maglie: Claudio Rivalta - Ac Perugia Calcio -. Perugiatoday.it

